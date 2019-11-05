Atatürk Baraj Gölü'nün rengi yeşile döndü

ADIYAMAN'da, Atatürk Barajı Gölü'nün rengi yeşil oldu. Renk değişiminin nedeni, gölden alınan numunelere yapılacak analiz sonunda ortaya çıkacak.

Atatürk Barajı Gölü'nün, Adıyaman kent merkezine yakın bölümünde, su rengi yeşile döndü. Vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirdi. 2 kurumdan gelen görevliler, gölden numune aldı. Sudaki renk değişiminin nedeni laboratuvar analizleriyle belirlenecek.

Vatandaşlar, inceleme tamamlanıncaya kadar gölden uzak durmaları yönünde uyarıldı.