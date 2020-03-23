Atatürk Baraj kenarında doğal nergis bahçesi - Son Dakika
Son Dakika Genel Atatürk Baraj kenarında doğal nergis bahçesi - Son Dakika

Atatürk Baraj kenarında doğal nergis bahçesi

6 saat önce

Atatürk Barajı kenarında doğal nergis bahçesi Gerger ilçesinde 20 dönümlük doğal nergis bahçesi kendine hayran bırakıyor Adıyaman'da 20 dönümlük alanda oluşan doğal nergis çiçeği tarlasının doğal SİT alanı olarak tescillenmesi bekleniyor.

Atatürk Barajı kenarında doğal nergis bahçesi

Gerger ilçesinde 20 dönümlük doğal nergis bahçesi kendine hayran bırakıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da 20 dönümlük alanda oluşan doğal nergis çiçeği tarlasının doğal SİT alanı olarak tescillenmesi bekleniyor.

Aralık ayında açan ve Mart ayına kadar yaşamı süren, 'güzelliğin' çiçeği olarak bilenen Nergis (Fulya), kokusu ve görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor. Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Üçkayalar köyü sınırlarında, Atatürk Baraj Gölet'ine yakın 20 dönümlük tarlada yetişen doğal nergis çiçeği etrafa güzel kokular yayıyor.

Ortası sarı, kenarları beyaz olan nergisler doğa severlerin ilgisini çekiyor. Işığın İzinde Adıyaman Fotoğraf ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri hem nergis bahçesinin fotoğrafını çekti hem de çevresine fidan dikti. Gökyüzünden drone kamerası ile görüntülenen nergis tarlası kendine hayran bıraktı. Kulüp üyeleri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan, doğal nergis çiçeği tarlasının doğal SİT alanı olarak tescillenmesini ve buranın korunması gerektiğini dile getirdi. Işığın İzinde Adıyaman Fotoğraf ve Doğa Sporları Kulübü Üyelerinden Mustafa Şenlik, Adıyaman coğrafyasında pek bilinmeyen nergis tarlasını görüntüleyerek farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Şenlik, "Farkındalık oluşturarak buranın SİT alanı ilan edilmesi için ön ayak olmak istedik. Bununla birlikte SİT alanı olmasını istediğimiz tarlanın çevresine de hep birlikte fidanlar dikeceğiz. Buranın doğal SİT alanı ilan edilmesi lazım. Çünkü Adıyaman coğrafyasında, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde böyle bir yer yok. 20 Dönümlük nergis tarlasının insanlar tarafından tahrip edilmemesi, gelecek nesillere aktarılması adına Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan burayı SİT alanı ilan etmesini bekliyoruz" dedi.

Nergis çiçeği güzelliği ve kokusu kadar faydalarıyla da belirtiyor. Nergisin geniz tıkanıklığını açtığı, cüzzam ve abraş hastalıklarına karşı faydalı olduğu, nergisin öğütülmüş kökünün sinirlere kadar ulaşmış olan yaraları iyileştirdiği, temizleyici özelliği olduğu, kaynatılıp suyu içildiği veya haşlanarak yenildiği zaman mideye faydalı olduğu, soğuktan meydana gelen nezleye karşı, rutubet ve safradan meydana gelen baş ağrısına karşı da faydalı olduğu biliniyor.

Atatürk Baraj kenarında doğal nergis bahçesi

Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Gerger, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:13 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar         
10:52
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum         
10:00
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti         
00:43
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi         
00:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 17:21:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk Baraj kenarında doğal nergis bahçesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]