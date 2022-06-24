Atatürk Barajı göletinde av yasağı denetimleri dron yardımıyla yapılıyor

Atatürk Barajı göletinin Adıyaman sınırları içerisinde kalan kısmında, av yasağı denetimleri dron yardımıyla yapılıyor.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, 1 Nisan-30 Haziran arasında su ürünleri yetiştiriciliğinde av yasağı uygulandığını, yavrulama döneminde olan balık popülasyonunu artırmak için sahada denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Denetimlerin karadan, tekne ve dron ile yapıldığını dile getiren Kıyas, "Denetimlerde bu yıl yaklaşık 80 kişiye idari para cezası kesilip 6 tona yakın balık ele geçirildi." dedi.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yunus Kutlu da gelen ihbarlar ve rutin kontrollerin dışında hemen hemen her gün sahada denetim yaptıklarını söyledi.

Av yasağına uymayanlara idari para cezası uygulandığını ifade eden Kutlu, "2 ekip, 6 kişi sürekli sahada görev yapmaktayız. Yakaladığımız balıklar canlı ise tekrardan suya bırakıyoruz. Av yasağı kalkana kadar denetimlerimiz havadan, karadan ve sudan devam edecek." diye konuştu.