Barajın Kahta ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmındaki kıyıda hareketsiz bir kadını fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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