Son Dakika Haberleri: Atatürk Barajı kıyısında toplu balık ölümleri
Son Dakika Güncel Haber

Atatürk Barajı kıyısında toplu balık ölümleri

5 dakika önce

Adıyaman'da Atatürk Barajı Göleti'nde meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Atatürk Barajı kıyısında toplu balık ölümleri, System.String[]

Adıyaman'da Atatürk Barajı Göleti'nde meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Atatürk Barajı kıyısında bulunan Kızılcıpınar köyüne gelen amatör balıkçılar, binlerce ölü balığın kıyıya vurduğunu gördü.

Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, inceleme yaparak durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi.

Baraj kıyısına gelen Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ölümlerin sebebini belirlemek için su ve balıklardan numune alarak laboratuvara gönderdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, balıkların ölüm sebebinin baraj çevresindeki arıtma tesisinin kapalı olması nedeniyle olabileceğini tahmin ettiklerini ve inceleme sonunda olayın netlik kazanacağını kaydetti.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balık fiyatları, beyaz eti solladı
19 yaşındaki Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş Artvin'deki selde evini çamur basan aile, iki dakikayla ölümden döndü İki kardeşe kurşun yağdıran, birini öldüren zanlıdan adliye yolunda şoke eden sözler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 16:21:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Barajı kıyısında toplu balık ölümleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]