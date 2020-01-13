Atatürk Barajı'ndan 1 yılda ekonomiye 3,3 milyar liralık katkı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk Barajı'ndan 1 yılda ekonomiye 3,3 milyar liralık katkı - Son Dakika

Atatürk Barajı'ndan 1 yılda ekonomiye 3,3 milyar liralık katkı

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrali olan Atatürk Barajı'ndan 2019 yılında üretilen enerji ile ülke ekonomisine 3,3 milyar lira katkı sağlandığını açıkladı.

Atatürk Barajı'ndan 1 yılda ekonomiye 3,3 milyar liralık katkı, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrali olan Atatürk Barajı'ndan 2019 yılında üretilen enerji ile ülke ekonomisine 3,3 milyar lira katkı sağlandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk Barajı ve hidroelektrik santralinin (HES) 1993 yılında tamamlanmasıyla elektrik enerjisi üretilmeye başlandığını belirtti. Barajın gövde hacmi bakımından dünyanın en büyük 5'inci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ise en büyük hidroelektrik santrali konumunda olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Baraj hizmete alındığı tarihten bu yana ülkemize enerjinin yanında, sulama, çevre ve su ürünleri üretimi konularında büyük katkı sağlıyor. 2019 yılında bu dev baraj, yaklaşık 8,3 milyar kilowatt saat (kWh) enerji üretimi gerçekleştirerek tek başına hidroelektrik enerji üretiminin yüzde 10'unu karşılamıştır. Bunun ülke ekonomisine katkısı ise 3,3 milyar TL olmuştur" dedi.

Bakan Pakdemirli, Atatürk Barajı'nın hizmete alındığı tarihten bu yana yaklaşık 184 milyar kilowatt saat enerji ürettiğini belirtip, bunun ekonomik karşılığının ise yaklaşık 110 milyar lira civarında olduğunu vurguladı. Barajın sadece enerji üretmediğinin altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu baraj tarım ve hizmet sektörlerinde de ülkemize önemli ekonomik katkılar sağlıyor. 932 bin hektar arazinin sulanmasını temin edecek suyu depoluyor ve ayrıca dünyanın en büyük 3. taşkın kontrol hacmine sahip bulunuyor."

Bakan Pakdemirli, 'barajların efendisi' olarak görülen ve yapay olmasına rağmen Türkiye'nin en büyük 3'üncü gölünün oluşmasını sağlayan Atatürk Barajı'nın, her yıl yaklaşık 50 bin kişi tarafından ziyaret ettiğini, turizme önemli katkılar sağlandığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Atatürk Barajı'ndan görüntü

Haber:  ANKARA, -


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı
İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak

Son Dakika Haberleri
18:05 Ukrayna, uçak enkazına ait yeni görüntüler yayınladı - Son Dakika
18:04 Erdoğan: Berlin'de, ateşkesi güçlü hale getirmek için bir araya geleceğiz - Son Dakika
18:04 İznik surlarında yüzeysel bitki temizlik çalışması başladı - Son Dakika
18:03 480'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde 7 ton mesir saçılacak - Son Dakika
18:03 Sapanca gölünde hayalet ağ katliamı -3 - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 18:09:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk Barajı'ndan 1 yılda ekonomiye 3,3 milyar liralık katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]