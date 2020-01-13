Atatürk Barajı'ndan 2019'da 3,3 milyar liralık enerji üretildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk Barajı'ndan 2019'da 3,3 milyar liralık enerji üretildi - Son Dakika

Atatürk Barajı'ndan 2019'da 3,3 milyar liralık enerji üretildi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Atatürk Barajı'nın Türkiye'deki en büyük hidroelektrik santrali olduğunu belirterek barajdan 2019 yılında üretilen enerji ile ülke ekonomisine 3,3 milyar lira katkı sağlandığını vurguladı.

Atatürk Barajı'ndan 2019'da 3,3 milyar liralık enerji üretildi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Atatürk Barajı'nın Türkiye'deki en büyük hidroelektrik santrali olduğunu belirterek barajdan 2019 yılında üretilen enerji ile ülke ekonomisine 3,3 milyar lira katkı sağlandığını vurguladı.


Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Atatürk Barajı'ndan 2019'da 3,3 milyar liralık enerji üretildiğini duyurdu. Atatürk Barajı ve HES'in 1993 yılında tamamlanarak elektrik enerjisi üretmeye başladığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Baraj, gövde hacmi bakımından dünyanın en büyük 5. barajı, Avrupa'nın ve ülkemizin ise en büyük hidroelektrik santrali konumunda bulunuyor" dedi.


Hidroelektrik enerji üretiminin yüzde 10'unu karşılıyor


Barajın hizmete alındığı tarihten bu yana enerjinin yanında, sulama, çevre ve su ürünleri üretimi konularında büyük katkı sağladığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "2019 yılında bu dev baraj, yaklaşık 8,3 milyar kWh enerji üretimi gerçekleştirerek tek başına hidroelektrik enerji üretiminin yüzde 10'unu karşılamıştır. Bunun ülke ekonomisine katkısı ise 3,3 Milyar TL olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.


Ekonomiye bugüne kadar 110 milyar liralık katkı


Atatürk Barajı'nın hizmete alındığı tarihten bu yana yaklaşık 184 milyar kWh enerji ürettiğini vurgulayan Pakdemirli, bunun ekonomik karşılığının ise yaklaşık 110 milyar lira civarında olduğunu belirtti.


Barajın sadece enerji üretmediğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Bu baraj tarım ve hizmet sektörlerinde de ülkemize önemli ekonomik katkılar sağlıyor. 932 bin hektar arazinin sulanmasını temin edecek suyu depoluyor ve ayrıca dünyanın en büyük 3. taşkın kontrol hacmine sahip bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.


Yapay olmasına rağmen ülkemizin en büyük 3. gölü


Bakan Pakdemirli, barajların efendisi olarak görülen ve yapay olmasına rağmen Türkiye'nin en büyük 3. gölünün oluşmasına vesile olan Atatürk Barajı'nın, her yıl yaklaşık 50 bin kişi tarafından ziyaret edilerek turizme de önemli katkılar sağladığını sözlerine ekledi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:11 Kaynak: İHA
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