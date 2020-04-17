Atatürk Barajı'ndan Harran Ovası'na su verilmeye başlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Atatürk Barajı'ndan Harran Ovası'na su verilmeye başlandı - Son Dakika Ekonomi

Atatürk Barajı'ndan Harran Ovası'na su verilmeye başlandı

6 saat önce

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'nın Harran Ovası'ndaki bereketli topraklara Atatürk Barajı'ndan yılın ilk suyu bırakıldı.

Atatürk Barajı'ndan Harran Ovası'na su verilmeye başlandı, System.String[]

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'nın Harran Ovası'ndaki bereketli topraklara Atatürk Barajı'ndan yılın ilk suyu bırakıldı.

Havaların ısınması sonrası Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğünce Atatürk Barajı tünellerinin kapakları açılarak, kanallar vasıtasıyla Harran Ovası'na su verildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gurur kaynağı olan Atatürk Barajı'ndan gelen suyun Mardin'e kadar uzanan 250 kilometrelik bir mesafeye kadar ulaşacağını söyledi.

Toplam 2,2 milyon dekarlık bir alanın sulanacağını belirten Erin, şöyle devam etti:

"Bu alan içinde Mardin ilinin de bir kısmı var. Tüm bölge ve çiftçilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Suyumuzun her damlasını iyi kullanmamız lazım. Çiftçilerimizin suyun değerini bilerek sulama yapmalarını bekliyoruz. Her yıl onlarca evladımızı maalesef bu kanallarda kaybediyoruz. Muhtarlarımız ve çiftçilerimiz başta olmak üzere herkesin bu konuda çok dikkatli olmasını istiyorum. Kaybedecek tek bir evladımız bile yok."

DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe de bereketli bir yıl olması temennisinde bulundu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve ilgililer katıldı.

Harran Ovası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:00 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuk (1) Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü         
22:26
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı         
21:38
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı         
21:31
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek         
21:15
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü         
21:13
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı         
20:56
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:53
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu         
20:33
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı         
20:30
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor         
20:24
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim         
20:21
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde         
20:08
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti         
20:05
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti         
19:58
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı         
19:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer         
19:26
Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi         
19:25
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.         
19:18
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor         
18:50
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı         
18:46
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi         
18:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz         
17:57
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti! Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!         
17:50
Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti         
17:48
Bakan Koca, Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi         
17:45
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?         
17:40
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi         
17:40
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı         
17:31
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 22:31:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk Barajı'ndan Harran Ovası'na su verilmeye başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]