Son Dakika Haberleri: Atatürk Barajı ormanında korkutan yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Atatürk Barajı ormanında korkutan yangın

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü setinin yakınındaki ormanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Atatürk Barajı ormanında korkutan yangın, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü setinin yakınındaki ormanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğleden sonra Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi Atatürk Baraj Gölü setinin yakınında çıktı. Kısa sürede yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA
Mustafa Kemal Atatürk, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Japonya'daki animasyon stüdyosunda çıkan yangında 23 kişi öldü İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar Camide uyuyakaldı, gece yarısı uyanıp ikinci kattan atlayınca hastanelik oldu Hoparlör tamir eden imam minareden düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:55:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Barajı ormanında korkutan yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]