Atatürk Barajı ormanında korkutan yangın
2 saat önce
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü setinin yakınındaki ormanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:30 Kaynak: İHA
'nın Bozova
ilçesinde Atatürk Baraj Gölü setinin yakınındaki ormanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre yangın, öğleden sonra Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi
Atatürk Baraj Gölü setinin yakınında çıktı. Kısa sürede yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
(Cevher Göçmez/İHA)
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