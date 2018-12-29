Atatürk Barajında Balıkçıların Oltasına Takıldı
1 saat önce
Atatürk Barajında balıkçıların oltasına 53 kilo ağırlığında, 170 santim uzunluğunda turna balığı takıldı.
Atatürk
Barajında balıkçıların oltasına 53 kilo ağırlığında, 170 santim uzunluğunda turna balığı takıldı.
Atatürk Barajının Miroğlu bölgesinde balıkçıların oltasına takılan dev turna balığı Adıyaman
'da balıkçının tezgahında sergilendi. Tezgahta sergilenen 170 santim boyundaki balık müşterilerinde büyük ilgisini çekiyor. Karadeniz Balıkçılık
İşletme Sahibi Mustafa Kaplan
, Atatürk Barajı sularında bahar mevsiminde dev turna balıklarının çıkabildiğini ancak kış aylarında oltaya kolay kolay takılmadığını söyledi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:04 Kaynak: İHA
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