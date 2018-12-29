Son Dakika Haberleri: Atatürk Barajında Balıkçıların Oltasına Takıldı

Atatürk Barajında Balıkçıların Oltasına Takıldı

1 saat önce

Atatürk Barajında balıkçıların oltasına 53 kilo ağırlığında, 170 santim uzunluğunda turna balığı takıldı.

Atatürk Barajında Balıkçıların Oltasına Takıldı, System.String[]
Atatürk Barajında balıkçıların oltasına 53 kilo ağırlığında, 170 santim uzunluğunda turna balığı takıldı.

Atatürk Barajının Miroğlu bölgesinde balıkçıların oltasına takılan dev turna balığı Adıyaman'da balıkçının tezgahında sergilendi. Tezgahta sergilenen 170 santim boyundaki balık müşterilerinde büyük ilgisini çekiyor.

Karadeniz Balıkçılık İşletme Sahibi Mustafa Kaplan, Atatürk Barajı sularında bahar mevsiminde dev turna balıklarının çıkabildiğini ancak kış aylarında oltaya kolay kolay takılmadığını söyledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:04 Kaynak: İHA

Karadeniz, Adıyaman, Güncel
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