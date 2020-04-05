Atatürk Barajında doluluk oranı yüzde 85'in üzerine çıktı - Son Dakika

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Atatürk Barajında doluluk oranı yüzde 85'in üzerine çıktı
6 saat önce
Atatürk Barajında doluluk oranı yüzde 85'in üzerine çıktı Son yağışlarla birlikte Atatürk Barajındaki doluluk orayı yüzde 85'in üzerine çıktı.
Atatürk Barajında doluluk oranı yüzde 85'in üzerine çıktı
ŞANLIURFA - Son yağışlarla birlikte Atatürk Barajındaki doluluk orayı yüzde 85'in üzerine çıktı.
Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde son bir ayda görülen şiddetli yağışlar, barajların doluluk oranını da arttırdı. Bölgenin en büyük barajı olan Atatürk Barajında da doluluk oranı yüzde 85'in üzerine çıktı. İleri ki günlerde barajdaki su sevisinin daha da yükselmesi bekleniyor. Atatürk Barajında geçen sene doluluk oranı yüzde 95'e çıkarak son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:22 Kaynak: İHA
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