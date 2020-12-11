Atatürk Barajında yine dev turna balığı yakalandı - Son Dakika

Atatürk Barajında yine dev turna balığı yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman Atatürk Barajı göletinde yakalanan 30 kiloluk dev turnanın ardından bu kez de 32 kiloluk turna balığı ağlara takıldı.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman Atatürk Barajı göletinde yakalanan 30 kiloluk dev turnanın ardından bu kez de 32 kiloluk turna balığı ağlara takıldı. Önceki gün Atatürk Barajı göletinde bir balıkçı 1 metre 30 santim uzunluğunda, 30 kilo ağırlığında turna balığı yakaladı. Bu balığın ardından Mustafa Kaplan isimli balıkçının ağlarına da Atatürk Barajında 32 kiloluk ve 1 metre 32 santim uzunluğunda turna balığı takıldı. Mustafa Kaplan, Atatürk Barajında bu yıl büyük turna balıklarının yakalandığını dile getirdi. - ADIYAMAN

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