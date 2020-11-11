Atatürk Beylikdüzü'nde saygı ve minnetle anıldı - Son Dakika

Atatürk Beylikdüzü'nde saygı ve minnetle anıldı

11.11.2020 12:45
Atatürk Beylikdüzü'nde saygı ve minnetle anıldı, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla ilçede gün boyu anma programları düzenledi.

Beylikdüzü Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla ilçede gün boyu anma programları düzenledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Türkiye'ye değil, birçok ülkeye örnek olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Fikirleriyle ve duygularıyla her zaman rehberlik etmiş ulu önderi birlikte yad ediyoruz. Kurtuluş Savaşı, toplumun dayanışma içerisinde bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazandığı bir mücadele dönemi olarak, sadece gelecek nesillere değil, dünyanın dört bir yanındaki halklara da örnek olmuştur" şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıl dönümünü ilçede gün boyu düzenlenen etkinliklerle andı. Saat 09.05'te Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı'nda Çelenk Sunma Töreni ile başlayan etkinliklerde, Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için ikindi namazı sonrası Fatih Sultan Mehmet Camii'nde mevlid okutuldu. Gürpınar Cemevi'nde lokma dağıtımı yapıldı. Ardından Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda düzenlenen '82. Yılında Atatürk'ün Işığında' Atatürk Portreleri Grup Resim Sergisi'yle üç sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu. Beylikdüzü Bilim Yaşam Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Barutçu, İranlı ressam Saeed Aghanejad ve Sanatla Yaşam Atölyeleri katılımcılarından emekli Resim-İş öğretmeni Harun Şahin'in eserlerinden oluşan karma grup sergisi 10 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

"Atatürk birçok ülkeye örnek oldu"

Siyasi parti başkan ve temsilcileri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı sergi açılışında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Ata'mızın kıymetli portrelerinden oluşan bu değerli sergi için öncelikle değerli sanatçılarımıza ve bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Böylesine büyük bir dünya liderinin arkasından yürümenin onurunu yaşıyoruz. Bugün tüm dünya milletlerine örnek olmuş bir lideri anıyoruz hep birlikte. Sadece Türkiye'ye değil birçok ülkeye örnek olmuş, fikirleriyle duygularıyla her zaman rehberlik etmiş lideri, ulu önderi birlikte yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dayanışma ve mücadele kavramlarına da vurgu yapan Başkan Çalık, "Kurtuluş Savaşı, toplumun dayanışma içerisinde bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazandığı bir mücadele dönemi olarak, sadece gelecek nesillere değil, dünyanın dört bir yanındaki halklara da örnek olmuştur. Tarihimizdeki kuşkusuz en bariz dayanışma örneği, Kurtuluş mücadelesinde halkımızın ortaya koyduğu tavırdır. İşte bu dayanışma ruhunu, bizler de Beylikdüzü'nde her daim sıcak tutmaya gayret ediyoruz. İlçemizdeki dayanışma kültürü, her geçen gün biraz daha artarak devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Geleceğe yapılan yatırım bu milletin en önemli yatırımlarından bir tanesidir"

Eğitimin önemine de dikkat çeken Başkan Çalık, "Atatürk, hür ve bağımsız yaşamak için eğitimin önemine her zaman vurgu yapmıştır. Milli Mücadelenin en zorlu döneminde, Türk ordusunun Sakarya'ya kadar çekilmesine yol açan düşman saldırısının olduğu günlerde bile, Ankara'daki Milli Eğitim Kongresi'nin ertelenmesine izin vermemiş, hatta kongrenin açılış konuşmasını da kendi yapmıştı. Bu zorluklarla mücadele ederken en büyük ilham kaynağımızı yine ondan alıyoruz. İşte bu bakış açısıyla hayatın her alanında pandemiyle mücadele ederken bir taraftan da bu zor günlerde pandemi sonrasına da atıfta bulunarak eğitim adımları atmaya gayret ediyoruz. Dünyanın önde gelen online eğitim platformu Coursera ile iş birliği yaparak, 100 bin vatandaşımıza ücretsiz uzaktan eğitim fırsatı oluşturduk. Pandemi sonrasına ilişkin de çok ciddi çalışmaları birlikte yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki geleceğe yapılan yatırım bu milletin en önemli yatırımlarından bir tanesidir. Biz de eğitimde her zaman için fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Esaretten Özgürlüğe' Beylikdüzü Sahnesi'ndeydi

Anma programında son olarak, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi'nde Hüseyin Köroğlu ile Şenay Saçbüker'in başrollerini paylaştığı, bir vatanın esaretten özgürlüğe kavuşmak için verdiği mücadelenin anlatıldığı 'Esaretten Özgürlüğe' isimli oyun tiyatroseverler tarafından büyük beğeni topladı. 10. Yıl marşının hep bir ağızdan söylenmesi ile sona eren oyunda Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık sanatçılara çiçek ve plaket takdiminde bulundu. - İSTANBUL

Atatürk Beylikdüzü'nde saygı ve minnetle anıldı
Atatürk Beylikdüzü'nde saygı ve minnetle anıldı
Atatürk Beylikdüzü'nde saygı ve minnetle anıldı
Atatürk Beylikdüzü'nde saygı ve minnetle anıldı
Atatürk Beylikdüzü'nde saygı ve minnetle anıldı
Atatürk Beylikdüzü'nde saygı ve minnetle anıldı

Beylikdüzü Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Beylikdüzü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk Beylikdüzü'nde saygı ve minnetle anıldı - Son Dakika


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