Atatürk Bulvarı'nda kavşak düzenleme çalışması - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafiği rahatlatmak için Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı ve Boğaçay Caddesi kesişiminde kavşak düzenleme çalışması yapacak. 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak çalışmalar kapsamında yolda kısmi daraltmalar yapılacağından vatandaşların dikkatli olması istendi.



Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesinin ana arter yolu olan Atatürk Bulvarı üzerinde trafiği rahatlatmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık İl Müdürlüğü Kavşağı, Atatürk Bulvarı-6. Cadde kesişimi, Atatürk Bulvarı-Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kesişiminde, sonrasında da KOSHİM yanındaki kavşakta genişletme çalışması başlatan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, şimdi de Altınyaka Kavşağı'nda çalışma yapacak.



Atatürk Bulvarı-Boğaçayı Caddesi kesişiminde 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak çalışmaların 5 Temmuz Pazar günü tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar süresince yol kapatma olmayacak ancak yolda kısmi daraltmalar yapılacak. 20 gün sürecek çalışmalar boyunca yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olması istendi. - ANTALYA