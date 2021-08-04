Atatürk Bulvarında yenileme çalışmaları başladı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi ile Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yenilenmesi için Atatürk Bulvarında gerçekleştirilecek olan çalışmaların startı verildi.

Karayolları 8. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ve Karayolları 87. Şube Şefi Emrullah Metin ile birlikte Karayolları Adıyaman Şube Şefliği önünde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, asfalt ve kaldırımı yenilenecek olan Atatürk Bulvarının ışıklandırması ve peyzajı ile Adıyaman'a yakışır bir hale getirileceğini söyledi.

Adıyaman Belediyesi olarak yenileme sürecinde kendirinin de bulvardaki altyapıyı değiştireceklerini de söyleyen Başkan Kılınç, "Toplam uzunluğu 12 kilometre olan ancak çift taraflı düşünüldüğünde toplamda 24 kilometrelik Atatürk Bulvarı yenileme çalışmalarına başlanmış bulunuluyor. Bu konuda Karayolları Bölge Müdürümüz Ökkeş Bey çok ciddi bir hassasiyet gösterdi. Malumunuz şehrimizin vitrini konumunda bulunan Atatürk Bulvarımızdaki asfalt yaklaşık 20 yıllın bir asfalt. Üzerinden çok ciddi bir süre geçtiği için yenilenmeye ihtiyaç duyuyordu. Bu konuda yaptığımız talebe olumlu yanıt veren Karayolları, Eğriçay Köprüsünden 400 Yataklı Devlet Hastanesi kavşağına kadar devam edecek olan yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında tüm asfalt, yan yollar ve kaldırımlar ile bordur taşları baştan sona yenilenecek. Kaldırımlarda bazalt taşları kullanılacak. İnşallah tamamlandığında, çevre düzenlemesi ve aydınlatmasıyla birlikte Atatürk Bulvarı şehrimize yakışır bir hale getirilecek. Adıyaman Belediyesi olarak biz de bu süreçte özellikle güney kısımdaki altyapı şebekesini baştan sona değiştireceğiz. Yaklaşık 7 kilometrelik bir alanda içme suyunu taşıyan asbest boruları bağlantılarıyla birlikte daha sağlıklı borularla yenileyeceğiz. Bunun yanında, yenileme çalışmalarından sonra bulvarda tekrardan kazı yapılmaması için de diğer firmalarla görüşerek yapacakları bir çalışma varsa şimdiden yapmalarını istedik. Bundan sonrası için kazılara mümkün olduğunca izin vermeyeceğiz. Son olarak bu süreçte trafikte meydana gelecek olası sıkışıklıktan dolayı hemşerilerimizden özür diliyoruz. Birazcık sabırla bu hizmeti de en kısa sürede onlara sunacağız inşallah. Adıyaman için oldukça önemli sayılan bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kılınç ile Karayolları 8. Bölge Müdürü Ceylan, çalışmalar hakkında sorumlulardan bilgi aldı. - ADIYAMAN