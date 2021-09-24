ATATÜRK BULVARINDAKİ AĞAÇLARA GÜVENLİK BAKIMI - Son Dakika
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ATATÜRK BULVARINDAKİ AĞAÇLARA GÜVENLİK BAKIMI

24.09.2021 17:12

Ekiplerimiz, Atatürk Bulvarında yaya ve trafik güvenliğini engelleyen ağaçları budadı.

Ekiplerimiz, Atatürk Bulvarında yaya ve trafik güvenliğini engelleyen ağaçları budadı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve yapısından dolayı yaya ve yol güvenliğini tehlikeye düşüren ağaçların budama işlemini gerçekleştirdi.

Kış mevsimi öncesi kaldırım, refüj, park, bahçe ve mezarlıklarda bulunan ağaçların bakımı için gerçekleştirilen budama çalışmalarının Atatürk Bulvarında da sürdüğünü dile getiren yetkililerimiz, bu işlem ile hem ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim göstereceğini, hem de yaya ve yol güvenliğinin daha sağlıklı bir hale geldiğini dile getirdi.

Yetkililerimiz ayrıca, sürdürdükleri çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Habermetre
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Atatürk Bulvarı, Toplum, Son Dakika

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