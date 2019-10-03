Son Dakika Haberleri: Atatürk büstü ve Deli Ayten heykeli bakımdan geçti
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Atatürk büstü ve Deli Ayten heykeli bakımdan geçti

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nin avlusunda yer alan Atatürk büstü ile Kamberler Parkı'nda yer alan Deli Ayten heykelini bakımdan geçirdi.

Atatürk büstü ve Deli Ayten heykeli bakımdan geçti, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nin avlusunda yer alan Atatürk büstü ile Kamberler Parkı'nda yer alan Deli Ayten heykelini bakımdan geçirdi.


Yapılan bakım ve yapım çalışmalarına ilk olarak Hamitler Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nin bahçesinde yer alan ve 1970'li yıllarda yapıldığı tahmin edilen betondan yapılan Atatürk büstü ile başlandı. Yılların etkisiyle yıpranan Atatürk büstünün, boyası dökülmüş ve bazı yerlerinde kırılmalar meydana gelmişti. Heykeltıraş Eray Okkan tarafından büstteki kırıklar ve çatlaklar aradit malzeme ile birleştirildi ve boyandı. Büst önümüzdeki günlerde yeniden cami bahçesindeki yerine konulacak.


Kamberler Parkı'nda yer alan Deli Ayten heykeli de yenilendi. Bursa'da olan davulu ve cümbüşüyle sokakları dolaşan, kolundaki çantaları ile bilinen Deli Ayten'in heykeli 2009 yılında dikildi. 10 yıldır parkta bulunan Deli Ayten heykelinin davulu patlatılmış, elindeki cümbüşün sapı kırılmış ve heykelin bazı bölümleri de sprey boyalarla boyanmış durumdaydı. Heykelde darp sonucu olan çatlaklar onarıldı. Korozyona bağlı olarak boyası matlaşan heykel yeniden renklendirildi. - BURSA

Mustafa Kemal Atatürk, Osmangazi Belediyesi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:10 Kaynak: İHA
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