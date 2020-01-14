Atatürk büstüne hasar veren kişi tutuklandı - Son Dakika

Önceki gün, Derince Sırrıpaşa Mahallesi'nde bulunan Sırrıpaşa Ortaokulu'nun bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü yerinden sökerek, büste hasar verdi. Polis , okulun güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği kişinin peşine düştü. Hakkında kasten yaralama suçundan sabıka kaydı bulunan O.Ö. yakalandı. Bugün adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, okulun bahçesindeki Atatürk büstüne hasar veren O.Ö., polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Iraklı iş adamını öldürenler suçlarını itiraf etti! 35 bin doları vermemek için öldürmüşler