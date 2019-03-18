Son Dakika Haberleri: Atatürk Büstüne Saldıran Sanığa 18 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Atatürk Büstüne Saldıran Sanığa 18 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

44 dakika önce

Adana'da üç okuldaki Atatürk büstüne silahla ateş edip molotof kokteyli attığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 18 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Atatürk Büstüne Saldıran Sanığa 18 Yıl 8 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da üç okuldaki Atatürk büstüne silahla ateş edip molotof kokteyli attığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 18 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Balduz ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, sanığın 2017 yılında üç okuldaki Atatürk büstüne silahla ateş ettiğini ve olay yerini gösteren kamera kayıtlarıyla suçunun sabit olduğunu belirtti.

Savcı, bu durumun dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma" suçlarından cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanık Balduz, suçlamaları reddederek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Balduz'u dört suçtan 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana'da 2017 yılında Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Kanuni İlköğretim Okulunun bahçesindeki Atatürk büstüne molotof kokteyli, Meydan Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Ortaokulu ve Cumhuriyet Anaokulu bahçesindeki büstlere de silahla ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan Ali Balduz (30) hakkında 79 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:13 Kaynak: AA

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