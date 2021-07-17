Atatürk büstüne sarılan 3 çocuğa, Anıtkabir gezisi müjdesi - Son Dakika

Yakup Özbek, Akçay Zehra Baysal Anaokulu Müdürü Ezgi Tüzün'e yakma tekniğiyle yapılmış, Atatürk portresi hediye etti.

Edremit ilçesinde 14 Temmuz günü Akçay Zehra Baysal Anaokulu'nun pencere sinekliklerine zarar verildiğini fark edilmesinin ardından kamera kayıtları incelenmeye alındı. Görüntülerde 3 arkadaşın Atatürk'e olan sevgi gösterileri ortaya çıktı. Çocukların sırayla Atatürk büstünün yanaklarını okşayıp, öperek, sarıldığı görüldü.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde okul bahçesindeki Atatürk büstünü öpüp sarılan Miraç Eren (8), Özgün Uzan (13) ve Hüseyin Uzun 'un Anıtkabir hayali gerçek oluyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, 3 arkadaşı Anıtkabir'e götürecekleri müjdesini verdi.

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