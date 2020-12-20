Atatürk büstünü yerinden söküp, çöp kutusuna attı (2) - Son Dakika

Atatürk büstünü yerinden söküp, çöp kutusuna attı (2)
20.12.2020 20:44
TUTUKLANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söküp, çöp kutusuna attığı ileri sürülen Muhterem Arslan (31), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söküp, çöp kutusuna attığı ileri sürülen Muhterem Arslan (31), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Deniz TOKAT/ DENİZLİ,
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