Atatürk büstünün çalınma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Gaziantep'te, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünün çalınmasıyla ilgili 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Nisan'daki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda zanlılardan 2'si gözaltına alındı.

Hurdacıya satıldığı belirlenen Atatürk büstü ise polis ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Firari şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.