Son Dakika Haberleri: Atatürk Büstünün Islanmaması İçin Şemsiye Tuttular

Atatürk Büstünün Islanmaması İçin Şemsiye Tuttular

56 dakika önce

ADANA'da 2 ilkokul öğrencisi, yağışlı havada okulda bulunan Atatürk büstüne dakikalarca şemsiye tutarak ıslanmasını engellemeye çalıştı.

Atatürk Büstünün Islanmaması İçin Şemsiye Tuttular, System.String[]
ADANA'da 2 ilkokul öğrencisi, yağışlı havada okulda bulunan Atatürk büstüne dakikalarca şemsiye tutarak ıslanmasını engellemeye çalıştı.

Merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde Şakirpaşa Milli Mensucat İlkokulu'nda gerçekleşen olayda, havanın yağmurlu olmasından dolayı 2 öğrenci şemsiyelerini okulun bahçesindeki Atatürk büstünün üstüne açtı. Dakikalarca büstün üstünde şemsiye tutan çocuklar yağmurun dinmesini bekledi. Çocukların çekilen fotoğrafları ise sosyal medyada yayınlanınca büyük ilgi gördü.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:35 Kaynak: DHA

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