Atatürk büstünün karlarını elleriyle temizledi - Son Dakika

Atatürk büstünün karlarını elleriyle temizledi

Atatürk büstünün karlarını elleriyle temizledi Kütahya'da bir güvenlik görevlisinin, karla kaplı Atatürk büstünü temizlediği anların görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

Atatürk büstünün karlarını elleriyle temizledi KÜTAHYA - Kütahya'da bir güvenlik görevlisinin, karla kaplı Atatürk büstünü temizlediği anların görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü. Güvenlik görevlisi Uğur Er, sabah saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 19 Mayıs Ortaokulu'nun yanından geçerken Atatürk büstünün karla kaplı olduğunu gördü. Elleriyle büstteki karları temizleyen Uğur Er'in davranışı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

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