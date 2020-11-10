Atatürk Büyükçekmece'de saygıyla anıldı - Son Dakika

Türk milletinin büyük kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 82'inci yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'inci yıl dönümünde Büyükçekmece'de düzenlenen çeşitli etkinlikler ile anıldı.

Anma törenine ilgi yoğun oldu

Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende Atatürk Anıtı'na çelenk takdimi yapıldı. Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş'ün katılımıyla gerçekleştirilen törene ilçe halkının katımı yoğun oldu. Protokolün Atatürk Anıtı'na çelenk takdiminin ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. - İSTANBUL