Son Dakika Haberleri: Atatürk caddesi'nin yağmur suyu hattı yenilendi
Son Dakika Güncel Haber

Atatürk caddesi'nin yağmur suyu hattı yenilendi

36 dakika önce

HATSU, Antakya Vali Göbeği Alanı ve Kavaslı Katlı Kavşağı arasında yapılan beton asfalt çalışmaları öncesinde yağmur suyu hattı yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Atatürk caddesi'nin yağmur suyu hattı yenilendi, System.String[]

Biriken yağmur sularının hızlı şekilde tahliye edilmesi adına asfalt yapılacak mevkide yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirildiğini belirten HATSU, yağmur suyu hattı olmayan noktalara tahliye hattı çekildiğini ve yetersiz kalan hattın ise daha büyük ebatlardaki borularla yenilendiğini aktardı.

Ürgenpaşa ve Kanatlı mahallelerinde yapılan çalışma kapsamında 300 ve 400'lük betonarme borularla 650 metre hattın çekildiğini aktaran Genel Müdürlük, yapılan çalışma ile yağmur yağışları ile suların daha hızlı tahliye edileceğini vurguladı.

İdare, teknik personel denetiminde gerçekleştirilen çalışmada 2 kepçe, 3 kamyon, 1 paletli ekskavatör ve 5 personel görev yaptığını aktardı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:34 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Su kanalına düşen otomobildeki yaralı, ekiplerin bir saat süren çabası sonucu kurtarıldı
Yeni aldığı aracıyla su kanalına düştü Son Dakika: İstanbul'da panik yaratan depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı Son Dakika: İstanbul'da korkutan deprem!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 14:11:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk caddesi'nin yağmur suyu hattı yenilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]