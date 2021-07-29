Atatürk, Cumhuriyet, İpekyolu Mahalle Muhtarlık Binaları yeniden yapıldı - Son Dakika

MUHTARLARIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Muhtarlarımız mahallesinde kanaat önderi olarak görülen sevilen ve sayılan kişilerdir diyen Başkan Sezer: "Muhtarlarımızla Gölcük'ün geleceği için birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyorum. Mahallelerindeki ihtiyaçları muhtarlarımızın anında iletebilmeleri sayesinde, çözüm noktasında birlikte gayret sarf ediyoruz. Gölcük Belediyesi olarak muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle, İpekyolu, Atatürk ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık binalarını yeniden yaptık. Muhtarlarımız pırıl pırıl bir ortamda artık hizmetlerini verecekler. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

MUHTARLAR BAŞKAN SEZER'E TEŞEKKÜR ETTİ

Atatürk Mahallesi Muhtarı Necati Baz, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tamer Kaya, İpekyolu Mahallesi Muhtarı Tuncay Genç ise Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e verdiği destekler, mahallelere yapılan hizmetler ve yeni muhtarlık binaları için teşekkürlerini iletti.