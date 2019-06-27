Son Dakika Haberleri: Atatürk Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlileri unutulmadı
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Atatürk Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlileri unutulmadı

27 dakika önce

Aydın Atatürk Devlet Haastanesi'nde '26 Haziran Özel Güvenlik Günü' kutlandı.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlileri unutulmadı, System.String[]
Aydın Atatürk Devlet Haastanesi'nde '26 Haziran Özel Güvenlik Günü' kutlandı.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik olarak görev yapan personelin özel günleri unutulmadı. Hastane Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan'ın da katıldığı bir etkinlik ile güvenlik personelinin 26 Haziran Özel Güvenlik Günü kutlandı. Başhekim Kocakaplan ile birlikte pasta kesen güvenlikçiler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özel güvenlik personelinin büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan, "Hastanemizin her biriminde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak adına özveri ile çalışan güvenlik personellerimizin 26 Haziran Özel Güvenlik Günü'nü kutladık. Arkadaşlarımızın bu anlamlı günlerini bir kez daha tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:41 Kaynak: İHA
Aydın, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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