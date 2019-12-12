Atatürk Devlet Hastanesi'nde Ramatoloji Uzmanı Sunar hasta kabulüne başladı - Son Dakika

Romatoloji Uzm. Dr. Ismihan Sunar, Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde göreve başladı.



Kas, iskelet, tendon ve bazı durumlarda iç organları etkileyebilen iltihabi ya da iltihabi olmayan birçok hastalığın tanı ve tedavisiyle ilgilenecek Uzm. Dr. Sunar, poliklinik binasının 3. katında hasta kabulüne başladı. İlgi alanındaki hastalıklar arasında romatoid artrit, sedef romatizması, ankilozan spondilit, gut, osteoartrit (kireçlenme), ailesel akdeniz ateşi, behçet, bağ doku hastalıkları ve vaskülit olarak bilinen damar duvarı iltihabı sayılabilen Sunar'a Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinde başarılar diledi. - AYDIN