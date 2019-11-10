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Atatürk, düzenlenen törenle anıldı

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde Adıyaman'ın Kahta İlçesinde düzenlenen törenlerle saygıyla anıldı.

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Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde Adıyaman'ın Kahta İlçesinde düzenlenen törenlerle saygıyla anıldı.


81. Yıl anma etkinlikleri Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne kaymakamlık, garnizon ve belediye çelenklerinin sunulmasıyla başlandı.


Çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakika saygı duruşunda bulunularak bayraklar yarıya çekildi.


Çelenklerin sunumunun ardından Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi tarafından hazırlanan programa geçildi. 10 Kasım Atatürk'ü anma ve Atatürk Haftası ile ilgili video gösterimi yapıldı. Daha sonra öğrenciler tarafından günün anlam ve önemiyle alakalı şiirler okunarak Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.


Program, Kahta Anadolu Lisesi öğrencilerinden kurulan koronun Atatürk'ün sevmiş olduğu türküleri seslendirmesiyle sona erdi. - ADIYAMAN

Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Türkiye, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
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