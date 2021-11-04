Üye Girişi
Atatürk'e 100. yıl seslenişi! - Son Dakika

Atatürk'e 100. yıl seslenişi!

04.11.2021 09:07
Atatürk'e 100. yıl seslenişi!

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği kompozisyon yarışmasına başvurular sürüyor.

Karabağlar Belediyesi'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında düzenlediği "Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Atatürk'e Sesleniş" konulu kompozisyon yarışmasına başvurular yarın sona eriyor.

Öğrenciler arasında Atatürk sevgisini geliştirmek, yurtta ve dünyada barış içinde ve bir arada yaşama kültürünün gençler arasında da yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışma, aynı zamanda öğrencilerin araştırma ve araştırdıklarını yazılı olarak ifade etme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Yarışmaya Karabağlar'daki ortaokul öğrencileri katılabilecek. Öğrenciler, kompozisyonları 5 Kasım 2021 günü saat 17.00'ye kadar elden ya da posta yoluyla, Karabağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne (Cennetoğlu Mah. Yeşillik Cad. No: 232 K.2 Karabağlar- İzmir ) iletebilecek. Seçici kurulun değerlendirmesinin ardından 10 Kasım'da ödül töreni yapılacak.

Seçici kurul, Yazar Dilge Güney, Eğitimci Hakkı Karadeniz, Gazeteci, Editör Yunus Bekir Yurdakul, Karabağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayla Sert'le İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendireceği bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden oluşuyor.

Yarışmanın birincisine dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet bilgisayar ve kulaklık, üçüncüye tablet bilgisayar verilecek. Seçici Kurul Özel Ödülü kitap seti olacak. Ayrıca yarışmaya katılan her öğrenciye Nutuk armağan edilecek.

Atatürk'e 100. yıl seslenişi!

Mustafa Kemal Atatürk, Karabağlar Belediyesi, Karabağlar, 10 Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Atatürk'e 100. yıl seslenişi! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bugünkü altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira? 09:04 Bugünkü altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira? Ronaldo sonrası Karim Benzema ve Real Madrid tarih yazdı 08:57 Ronaldo sonrası Karim Benzema ve Real Madrid tarih yazdı Sis sebebiyle okul servisi ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı 08:49 Sis sebebiyle okul servisi ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor 07:52 Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu 07:39 Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu Portekiz'de büyük yıkım! Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti 07:29 Portekiz'de büyük yıkım! Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti 01:05 Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu 21:39 Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu

Son Dakika Haberleri
09:03 Bugünkü altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira?
08:56 Ronaldo sonrası Karim Benzema ve Real Madrid tarih yazdı
08:49 Sis sebebiyle okul servisi ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
08:16 Prof. Dr. Necmi İlhan, Youtuber Orkun Işıtmak'ın "Aşılar kısırlık yapar mı?" sorusuna cevap verdi: Bunlar şehir efsanesi
07:52 Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor
07:40 Ticari taksi yakıt tankerine çarptı: 2'si ağır 10 yaralı
07:39 Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu
01:23 4 takım için gruptan çıkmak artık kesin! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları
01:22 Virajı alamayan tır alev topuna döndü! Sülfürik asit yüklü tanker devrilip tarım arazisine aktı
01:01 Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu tepki toplayan Cem Yılmaz sitem etti: Siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı kaldı mı? İşte o sorunun cevabı Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı kaldı mı? İşte o sorunun cevabı         
09:09
MasterChef'te maaş krizi mi yaşandı? Somer Sivrioğlu iddiaları yalanladı MasterChef'te maaş krizi mi yaşandı? Somer Sivrioğlu iddiaları yalanladı         
09:04
Türkiye'nin olası Suriye harekatı öncesi ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği Türkiye'nin olası Suriye harekatı öncesi ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
08:55
Prof. Dr. Necmi İlhan, Youtuber Orkun Işıtmak'ın Prof. Dr. Necmi İlhan, Youtuber Orkun Işıtmak'ın "Aşılar kısırlık yapar mı?" sorusuna cevap verdi: Bunlar şehir efsanesi         
08:16
Ticari taksi yakıt tankerine çarptı: 2'si ağır 10 yaralı Ticari taksi yakıt tankerine çarptı: 2'si ağır 10 yaralı         
07:40
Son Dakika: Biontech'te 3. doz aşılama başlıyor! İşte öncelikli gruplar Son Dakika: Biontech'te 3. doz aşılama başlıyor! İşte öncelikli gruplar         
07:33
TBMM'de TBMM'de "Viva Zapata" kavgası! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi         
07:27
Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu tepki toplayan Cem Yılmaz sitem etti: Siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu tepki toplayan Cem Yılmaz sitem etti: Siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim         
01:01
Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı         
21:37
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi         
18:08
Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira         
17:39
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 09:14:24. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk'e 100. yıl seslenişi! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement