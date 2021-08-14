Atatürk'e ait olduğu iddiasıyla açık artırmayla satılacağı duyurulan bastona el konuldu - Son Dakika

Atatürk'e ait olduğu iddiasıyla bir müzayede firmasınca açık artırmayla satışa çıkarılacağı duyurulan bastona el konulduğu bildirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir müzayede şirketinin yarın düzenleyeceği açık artırmada "Atatürk'e ait minyatürlü baston" başlığıyla bir bastonu satışa çıkardığını duyurması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Atatürk'e ait eşyaların satılmasının yasak olması sebebiyle müzayede firmasına giderek bastona el koydu.

Bastonu satışa çıkaran H.K. hakkında da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca müzayede kataloğunda "İranlı yetkililer tarafından 1932'de Atatürk'e hediye edildiği" bilgisi paylaşılan bastona ait kayıtlar incelendi. Farklı müzelerle yapılan yazışmalarda Atatürk'e ait böyle bir baston kaydına ulaşılamadı.