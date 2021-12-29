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Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'dan eşi hakkında suç duyurusu! 3 saat boyunca şiddet görmüş - Son Dakika

Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'dan eşi hakkında suç duyurusu! 3 saat boyunca şiddet görmüş

29.12.2021 12:30
Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'dan eşi hakkında suç duyurusu! 3 saat boyunca şiddet görmüş

Atatürk'e benzerliğiyle tanınan ve filmlerde rol alan Göksel Kaya, dört yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya hakkında, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan, çeşitli etkinlikler ile televizyon programlarına katılan ve filmlerde Atatürk'ü canlandıran Göksel Kaya, dört yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya'nın geçen hafta kendisini Ankara'daki evlerinde darbettiğini iddia etti.

Eşinden şikayetçi olan Göksel Kaya, kardeşi tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesine götürülürken, hastanede tedavi gördü. 4 gün süren tedaviden sonra taburcu edilen Kaya'nın vücudundaki darp izleri, doktor raporunda yer aldı.

"HASTALANINCA 'SANA BAKAMAM' DEDİ"

Göksel Kaya, iki yıl önce akciğer kanseri tanısı koyulunca eşiyle arasında gerginlikler başladığını, eşinin kendisine bakmak istemediğini söyleyerek, "İki yıl önce akciğer kanseri tanısı koyuldu ve tedaviye başlandı. Uzun süre tedavim sürdü ve daha sonra yapılan tetkiklerde beyne de sıçradığı tespit edildi. Onun da tedavisine başlandı. Bu hastalık bende denge kaybına neden olurken ayakta duramaz oldum. Evde yığılıp kaldım. Eşimle paylaştığımda bana 'Bu şekilde sana bakamam. Ben çalışıyorum' dedi. Tartışmalarımız başladı" dedi.

Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'dan eşi hakkında suç duyurusu! 3 saat boyunca şiddet görmüş

"3 SAAT BENİ YERDE BIRAKTI"

Bunun üzerine bir ay Gebze'de kardeşinin yanında kaldığını sonra eşi arayınca tekrar Ankara'ya döndüğünü anlatan Kaya, "Eşim aradı 'Tedaviyi Ankara'da devam edelim' dedi. Ben de gittim. Keşke gitmez olaydım. Niyet farklıymış meğer. Akşam evde tartışma kavga başladı. Denge kaybım olduğu için çocuk bile dokunsa yere düşüyorum. Tartıştık, eşim bana vurdu ve düştüm. 'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim 'Geber, bana ne' dedi. Yer fayans, buz gibi ve 3 saat boyunca çıplak beni yerde bıraktı ve yumruk attı" diye konuştu.

"HASTALIKTAN SONRA GEÇİMSİZLİK BAŞLADI"

Yerde bulunduğu sırada eşinin tekme attığını da iddia eden Göksel Kaya, kendisini toparladığında durumu kardeşlerine aktardığını belirterek, şunları söyledi: "Eskiden güreş yapıyordum. Kaburgam kırılmıştı. Betonda yatarken çok rahatsız etti ve öleceğimi söyledim. O da aksine kırık olan kaburgama tekme attı. Amacı beni öldürmek. Eşim telefonumu alıp parçaladı, kimseye ulaşamayayım diye. Bunlar yaşanırken başımda oturup bekledi. Kardeşlerim polis yönlendirmişti ve eşimden şikayetçi oldum. 4 yıl önce evlenmiştik ve aramızda geçimsizlik yoktu. Hastalıktan sonra geçimsizlik başladı. Ankara'dan Gebze'ye gelirken de kılık kıyafetimi vermedi. Saatimi, şövalye gümüş yüzüğümü parmağımdan aldı. Cüzdandaki paralar, kimliğimi alıp, dımdızlak beni sokağa bıraktı. Ben de şikayetçi oldum."

Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'dan eşi hakkında suç duyurusu! 3 saat boyunca şiddet görmüş

AVUKAT: BU KABUL EDİLEMEZ BİR ŞEY

Göksel Kaya'nın avukatı Meltem Banko ise "Göksel Bey'in eşinden şikayetçi olduk. Darp raporu çıktı. Boşanma sürecini de hemen başlattık. Müvekkilin sağlık durumu da çok iyi değil. Eşi Göksel Bey'in telefonunu elinden alarak kırmış, özel kıyafetlerini ve yüzüklerini bile vermiyor. Biz bu konudaki hukuki hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadına şiddete de erkeğe şiddete de karşıyız. Bir kanser hastasına betonun üzerinde uzun saatler boyunca sistematik şiddet uygulanmış, bu kabul edilemez bir şey" diye konuştu.

EŞİ POLİSE İFADE VERECEK

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Göksel Kaya'nın eşi Handan Sarıhan Kaya'nın polis merkezine giderek ifade vereceği öğrenildi.

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Göksel Kaya, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'dan eşi hakkında suç duyurusu! 3 saat boyunca şiddet görmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'dan eşi hakkında suç duyurusu! 3 saat boyunca şiddet görmüş - Son Dakika
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