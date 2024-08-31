Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı - Son Dakika
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Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan Serdar Görel, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir yayın açarak canlı yayında takipçilerinden para topladı. Kısa sürede 20 bin liraya yakın bir gelir elde eden Görel, yayını izleyenlerden de olumlu yorumlar aldı.

31.08.2024 11:58
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle hafızalara kazınan ve açtığı yayınlarla gündem olan Serdar Görel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da boş geçmedi.

KISA SÜREDE 40 BİN LİRAYI CEBE İNDİRDİ

Sosyal medya hesabından 30 Ağustos için özel yayın açan Görel, canlı yayında takipçilerinden para topladı. Görel'in açtığı yayından kısa süre içerisinde 20 bin liraya yakın bir gelir elde ettiği konuşuluyor.

"ATAM ÇOK ÖZLEDİK SENİ"

Yayını izleyen bazı sosyal medya kullanıcılarının "Atam saygılar", "Atam çok özledik seni", "Bu anlamlı günde ona benzeyeni de görmek güzel" şeklinde yorumlar yapıldı.

Atatürk\'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı

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Son Dakika Sosyal Medya Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Mustafa yavuzdeger: işte laikliğin özeti… 109 33 Yanıtla
  • Adem Kaçar: Cehalet işte. 136 5 Yanıtla
  • Aydın Yıldırım: işte laiklik bu! helal olsun 71 26 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Madem Ata'nı seviyorsun tüm geliri Vakıfa Bağışlayacaksın. Para mı Ata mı? Görelim sevgini. 74 4 Yanıtla
  • Özer Canaydın: Atatürk Paramı topluyordu? Yatırmadınız Bi rahatça 100 yıldır Mezarında. 59 5 Yanıtla
  • Harun Eskitoros: ilk 6 ay anne sutu nekadar onemli goruyoruz 45 2 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Ne Zafer Bayram'ı beeee. Tamamen Duygusal demişti Cem Yılmaz (Para Para Para için) 33 4 Yanıtla
  • salih gören: Türk milleti zekidir...?? 28 3 Yanıtla
  • Serdar Han: türk milleti zekidir diye boşuna dememiş atam! seni ayakta alkışlıyorum... 19 3 Yanıtla
  • Ufuk Temel: Adam para kazanıyor sanki reise benzeyen biri yayın açsa ;)) 20 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı - Son Dakika
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