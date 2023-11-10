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Atatürk'e benzeyen fenomen saat 09.05'te yayın açarak yüksek miktarda bağış topladı - Son Dakika

Atatürk'e benzeyen fenomen saat 09.05'te yayın açarak yüksek miktarda bağış topladı

10.11.2023 20:47  - Güncelleme: 21:13

Mustafa Kemal Atatürk'e benzeyen sosyal medya fenomeni Serdar Görel, 10 Kasım'da saat 09.05'te TikTok hesabından yayın açtı. Saygı duruşu yapan Görel, açtığı yayında yüksek miktarda bağış topladı.

Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle popüler olan Serdar Görel isimli vatandaş, 10 Kasım dolayısıyla TikTok'ta açtığı yayında yüksek miktarda bağış topladı.

ATATÜRK'ÜN VEFAT SAATİ OLAN 09.05'TE YAYIN AÇTI

Serdar Görel de tam 09.05'te yayın açarak takipçileriyle buluştu. Yüksek miktarda bağış toplayan Görel'e gelen "Atam seni çok özledik", "Seni asla unutmayacağız" yorumları ise dikkatlerden kaçmadı.

Atatürk'e benzeyen fenomen Serdar Görel, 10 Kasım'da saat 09.05'te yayın açarak yüksek miktarda bağış topladı

DAHA ÖNCEKİ YAYININDA 1 MİLYON TL BAĞIŞ TOPLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Görel'in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açtığı TikTok yayınında 2 saatte tam 1 milyon lira hediye topladığı iddia edildi. Öte yandan Görel, söz konusu iddiayı yalanladı. Ayda 30-35 bin TL hediye topladığını ifade eden Görel, "Yalan haber yapanlardan hesap soracağım." demişti.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, 29 Ekim, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Atatürk'e benzeyen fenomen saat 09.05'te yayın açarak yüksek miktarda bağış topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'e benzeyen fenomen saat 09.05'te yayın açarak yüksek miktarda bağış topladı - Son Dakika
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