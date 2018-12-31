Son Dakika Haberleri: Atatürk'e Hakaret Davasında Hasan Akar'a 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası (1)

Atatürk'e Hakaret Davasında Hasan Akar'a 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası (1)

1 saat önce

Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - ATATÜRK'e hakaret davasında karar çıktı.

Atatürk'e Hakaret Davasında Hasan Akar'a 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası (1), System.String[]
Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - ATATÜRK'e hakaret davasında karar çıktı. Mahkeme, Hasan Akar'ı " Atatürk'ün  hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:48 Kaynak: DHA

İstanbul, Hasan Akar, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılbaşı Nedeniyle Metro Seferleri 02.00'ye Kadar Uzatıldı Öldürülen 17 Yaşındaki Taraftarın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:29:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk'e Hakaret Davasında Hasan Akar'a 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]