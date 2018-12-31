Atatürk'e Hakaret Davasında Hasan Akar'a 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası (1)
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Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - ATATÜRK'e hakaret davasında karar çıktı.
Serpil KIRKESER - İstanbul DHA
- ATATÜRK'e hakaret davasında karar çıktı. Mahkeme, Hasan Akar
'ı " Atatürk
'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:01 Kaynak: DHA
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