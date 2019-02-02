Atatürk'e Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yakalanan şahıs tutuklandı.

Eskişehir'de, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yakalanan şahıs tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 12-13 Kasım 2018'de saat 23.22'de, 155 Polis İmdat online ihbar hattına gönderilen "Hakaret ve Atatürk'e hakaret" konulu ihbar ile ilgili çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin B.A. (59) olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

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