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Atatürk'e hakaret! MEB, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterine zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

Atatürk'e hakaret! MEB, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterine zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı

09.01.2022 19:04

Türkiye'nin en köklü okullarından birisi olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde çekilen görüntüler infial yarattı. Bir grup öğrencinin devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterini parçalamasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde bir grup öğrencinin, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterine kesici aletle zarar vermesine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir."

Atatürk'e hakaret! MEB, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterine zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı
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milli eğitim bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk'e hakaret! MEB, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterine zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'e hakaret! MEB, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterine zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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