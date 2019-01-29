Son Dakika Haberleri: Atatürk'e Hakarete 10 Ay Hapis Cezası

Atatürk'e Hakarete 10 Ay Hapis Cezası

30 dakika önce

Malatya'da sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden öğretmene mahkeme tarafından 10 ay hapis cezası verildi.

Atatürk'e Hakarete 10 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Malatya'da sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden öğretmene mahkeme tarafından 10 ay hapis cezası verildi.

Malatya'da öğretmenlik yapan Murat K. sosyal medya hesabı üzerinden ekim ayında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan öğretmen Murat K. bir süre sonra avukatının itirazı üzerine serbest kaldı.

Hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılan öğretmen Murat K. tutuksuz yargılandığı davada bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Malatya 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya katılan sanık, paylaşımlarında hakaret etmediğini ileri sürerek amacının eleştirmek olduğunu söyledi. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmediğini iddia eden Murat K. "Hangi paylaşımların bana ait olduğunu daha önce belirttim. O beyanım dışındaki paylaşımlar bana ait değildir. Çünkü benim 2016 yılının Aralık ayında sosyal medya hesabım çalınmıştı. Hatta çalan kişi arkadaşlarımdan kontör istiyormuş. Benim bundan daha sonra haberim oldu. Paylaştıklarım yanlış anlaşılmış ise özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diyerek beraatini talep etti.

Sanık avukatının da savunmasını alan mahkeme, Murat K. hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 10 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:43 Kaynak: İHA

Malatya, Mustafa Kemal Atatürk, 3. Sayfa
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