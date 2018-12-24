Son Dakika Haberleri: Atatürk'e Hakarete Gözaltı

Atatürk'e Hakarete Gözaltı

2 saat önce

BARTIN'a bağlı Gözpınar köyünde yaşayan G.Y., sosyal medya üzerinden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Atatürk'e Hakarete Gözaltı, System.String[]
BARTIN'a bağlı Gözpınar köyünde yaşayan G.Y., sosyal medya üzerinden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözpınar köyünde çiftçilik yapan G.Y., sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altında Atatürk'e hakaret içeren yazılar paylaştı. Yapılan şikayetler üzerine jandarma ekipleri harekete geçerek, G.Y.'yi 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlardan gözaltına alarak işlem başlattı. - Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:03 Kaynak: DHA

Gözpınar, Bartın, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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