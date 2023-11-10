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Cuma vakti camide gergin anlar! ''Atatürk'e neden dua okunmadı?'' dedi, ortalık karıştı - Son Dakika

Cuma vakti camide gergin anlar! ''Atatürk'e neden dua okunmadı?'' dedi, ortalık karıştı

10.11.2023 19:23  - Güncelleme: 19:27

İstanbul'da bir camide cuma namazı esnasında gergin anlar yaşandı. İmamın cuma hutbesi verdiği esnada bir kişi, ''Atatürk'e neden dua yok?'' diyerek tepki gösterdi. Tepkili vatandaş ile cemaat arasında arbede çıktı.

İstanbul'da bir camide cuma vakti tansiyon yükseldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin yıl dönümü olan 10 Kasım dolayısıyla dua okunmasını isteyen bir kişi ile cami cemaati arasında arbede çıktı.

İMAMA TEPKİ GÖSTERDİ, CAMİDE GERİLİM ARTTI

Cuma namazı için Esenler Merkez Camii'ne giden bir vatandaş, 10 Kasım dolayısıyla Atatürk için dua okunmadığını iddia ederek imama tepki gösterdi. Tepki üzerine araya giren cemaatle vatandaş arasında arbede çıktı.

'Atatürk'e neden dua okunmadı?' dedi, cuma vakti camide tansiyon yükseldi

"NEDEN ATATÜRK'E DUA OKUNMADI?"

"Neden Atatürk'e dua okunmadı?" diyen vatandaşa tepki gösteren cemaatten bir kişi "Sen kimsin lan! Başlarım senin Mustafa Kemal Atatürk'üne" sözlerini sarfetti.

O ANLAR KAMERADA

Camide yaşanan bu tartışma ve sonrasındaki arbede ise bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3. Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, 10 Kasım, Esenler, Cami, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cuma vakti camide gergin anlar! ''Atatürk'e neden dua okunmadı?'' dedi, ortalık karıştı - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Cuma vakti camide gergin anlar! ''Atatürk'e neden dua okunmadı?'' dedi, ortalık karıştı - Son Dakika
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