Son Dakika Haberleri: Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusunda ADÜ'den büyük başarı
Son Dakika Spor Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusunda ADÜ'den büyük başarı - Son Dakika Spor

Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusunda ADÜ'den büyük başarı

6 saat önce

ADÜ öğrencileri, Muğla Sıtkı koçman üniversitesin'de düzenlenen 27. Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusu'na 11 sporcu ile katılarak önemli dereceler elde etti.

Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusunda ADÜ'den büyük başarı, System.String[]

ADÜ öğrencileri, Muğla Sıtkı koçman üniversitesin'de düzenlenen 27. Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusu'na 11 sporcu ile katılarak önemli dereceler elde etti.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için 27. Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusu düzenlendi. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen organizasyona Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri katıldı. Yarışlara ADÜ'den toplam 11 sporcu katıldı. 4 bin metre kadınlar kategorisinden birinci Rahime Tekin, ikinci Dilan Atak, beşinci Gülbahar Çetin oldu. 7 bin metre erkekler kategorisinde ise Mehmet Ali Şahin ikincilik elde etti. sporcuları ADÜ SBF Dekan Yardımcısı ve BESYO Müdürü Doç. Dr. Reşat Kartal, Rekreasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Güreş ve Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Bölümü Öğr. Gör. Hüseyin Büyükçoban da yalnız bırakmadılar.


Yakalanan başarıyı değerlendiren Kartal, "Her yıl yapılan geleneksel Atatürk'ü anma yol koşusuna, üniversitemiz olarak katılarak Aydın'ı temsil ettik ve Ulu Önderimiz Atatürk'ü anma faaliyetinde bulunmanın gururunu yaşadık. Aynı zamanda Aydın ADÜ olarak kadınlarda ve erkeklerde takım olarak birincilikler alıp Aydınımıza bu anlamlı günün anısına kupalarla dönmenin mutluluğunu yaşadık. Bize bu imkanı sağlayan başta Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e teşekkür ederiz. Ayrıca emeği geçen hoca ve öğrencilerimizi tebrik ederek teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'nın tartışma yaratan fotoğrafı gerçek çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı, tepki çeken Atatürk'ü anma etkinliğine inceleme başlattı Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi Erman Toroğlu: Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 07:48:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusunda ADÜ'den büyük başarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]