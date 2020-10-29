Atatürk'e saygı için Samsun'dan Ankara'ya 500 kilometre pedal çevirecekler - Son Dakika

Atatürk'e saygı için Samsun'dan Ankara'ya 500 kilometre pedal çevirecekler

29.10.2020 11:25
Atatürk'e saygı için Samsun'dan Ankara'ya 500 kilometre pedal çevirecekler, System.String[]

Samsun'da iki bisikletçi, "İlkadım'dan Son Yolculuğa" sloganıyla Ankara'ya doğru yola çıktı.

Samsun'da iki bisikletçi, " İlkadım'dan Son Yolculuğa" sloganıyla Ankara'ya doğru yola çıktı.

Bisikletçiler Adem Bekdemir ve Furkan Kumkaya, Mustafa Kemal Atatürk ile 18 silah arkadaşının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı Kurtuluş İskelesi'nden Anıtkabir'e, "Ata'ya saygı sürüşü" başlattı.

Başkente ulaşmak için yaklaşık 500 kilometre pedal çevirecek bisikletçiler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmayı hedefliyor.

Furkan Kumkaya, AA muhabirine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 10 Kasım arasındaki süreçte bisiklet ile Samsun-Anıtkabir rotasını izleyerek, geçtikleri şehir, ilçe ve köylerde Atatürk'ün izlerini bulup sosyal medyadan dünyaya anlatacaklarını söyledi.

Atatürk'ün sadece belirli günler değil, her gün anılması gerektiğine işaret eden Kumkaya, "Yapacağımız yolculuk ile bugüne kadar üzerinde hiç durulmamış Kurtuluş Yolu'nu ve Ata'mızın halkı uyandırmak adına attığı ilk adımdan son nefesine kadar mücadelesini kendi zorlu yolculuğumuz ile bağdaştırıp, bayrağı devraldığımızı herkese anlatmayı hedefliyoruz. Bu sayede önemli bir iki günde değil, her zaman onu anmak ve hatırlamak gerektiğine vurgu yapmış olacağız." diye konuştu.

Adem Bekdemir ise 13 günde Anıtkabir'e ulaşarak, Ata'nın huzuruna çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'e saygı için Samsun'dan Ankara'ya 500 kilometre pedal çevirecekler - Son Dakika

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