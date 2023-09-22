Atatürk'e yapılan saygısızlık yapan gencin tutuklanma gerekçesi açıklandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan A.E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 yaşındaki gencin tutuklanma gerekçesinde ders niteliğinde ifadeler yer aldı.

"FOTOĞRAFIN ATATÜRK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

İstanbul Üsküdar ilçesindeki bir lisede Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan ve tutuklanan 17 yaşındaki A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı. A.E.S. ifadesinde oyun oynadıklarını belirtirken, "Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.

TUTUKLAMA KARARININ GEREKÇESİ

Tutuklama kararını veren 4. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama gerekçesinde, "Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur" ifadelerine yer verdi.