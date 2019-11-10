Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde anıldı

GAZİANTEP - Türkiye genelinde olduğu gibi Atatürk vefatının 81. yıl dönümünde Gaziantep ve ilçelerinde gerçekleştirilen törenlerle anıldı.

Atatürk, ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı, törene katılanlar saygı duruşunda bulundu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile tören sona erdi. Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen anma töreninin sona ermesinin ardından Şehitkamil Kültür Merkezi'nde, Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Sen Mustafa Kemalsin" temalı anma programı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı anlatıldı. Tören ve programa, Vali Gül, Tugay Komutanı Osma ve Başkan Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Milletvekilleri Müslüm Yüksel, Bayram Yılmazkaya, adli, idari, askeri ve siyasi erkanın temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi derneklerinin mensupları vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Nurdağı ilçesinde gerçekleştirilen anma töreni, kaymakamlık binası önünde yapıldı. Atatürk büstüne çelenk bırakılması ile başlayan programa ilçe Kaymakamı Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ali Sevindi, Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel,vatandaşların ve öğrenciler katıldı. Çelenk törenin ardından Kaymakamlık konferans salonunda ise günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından ise şiirler okunarak, oratorya gösterisi gerçekleşti. Program İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Korusu tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Araban'da ilk anma programı Hükümet Konağı Bahçesinde bulunan Atatürk anıtında gerçekleştirildi. Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun çelenk bırakılmasıyla başlayan program saat 09: 05'te ise çalan siren eşliğinde saygı duruşu ile devam etti. İlk tören İstiklal Marşı'nın okunması ile sona ererken, Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Salonunda yapılan ikinci programda ise Atatürk temalı şiirler okunarak, çeşitli gösteriler sergilendi. Programlara, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doru, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Sinan Erşahin, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, daire amirleri, STK Temsilcileri, şehit aileleri ile gaziler, muhtarlar, okulların idarecileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yavuzeli'nde Anma programı saat 09: 00'da Yavuzeli İmam Hatip Orta Okulu bahçesindeki Atatürk büstüne İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulması ile başladı. Saat 09: 05'de 2 dakikalık saygı duruşu ile birlikte sirenler çalınarak, akabinde okunan İstiklal Marşı ile Bayraklar yarıya indirildi. Yavuzeli Kaymakamlığı Rumkale Kültür Merkezi Konferans salonunda devam eden anma programında ise günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrencilerin okudukları şiirler, koro ve oratoryo gösterileri sergiledi. Programlara İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk,Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet İlbey, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İmam Ali Eryiğit, Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, Daire Amirleri, Siyasi Parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Okul Müdürleri, Öğretmenler, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı.

İslahiye, Nizip ve Oğuzeli'nde de gerçekleşen törenlerle Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde anıldı.