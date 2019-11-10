Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman Üniversitesinde düzenlenen programda anıldı.



Adıyaman Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen programda Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç Dr. Metin Kopar ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nevzat Artuç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve "Askeri Dehası" konulu birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryomun sunumu yapılarak, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Program sonunda Vali Aykut Pekmez, 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında birer konuşma yapan Adıyaman Üniversitesi hocalarına teşekkür belgesi verdi.



Programa, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN