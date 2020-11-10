Atatürk, ebediyete irtihalinin 82. yılında saygı ve minnetle anıldı - Son Dakika

Atatürk, ebediyete irtihalinin 82. yılında saygı ve minnetle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde en büyük eseri ve mirası Cumhuriyetin temellerini attığı Kütahya'da saygı ve minnetle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde en büyük eseri ve mirası Cumhuriyetin temellerini attığı Kütahya'da saygı ve minnetle anıldı. Zafer Meydanı'nda düzenlenen anma törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Baro Başkanı Ahmet Atam, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, STK Temsilcileri, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Tören; Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09: 05'de sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayrakların yarıya indirilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

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