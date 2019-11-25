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Atatürk Emekliler Konağı üyeleri 24 Kasım'ı coşkuyla kutladı
6 saat önce
Atatürk Emekliler Konağı üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:37 Kaynak: İHA
Atatürk Emekliler Konağı üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.
Ankara'da bulunan Atatürk Emekliler Konağı üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte buluştu. Türk Halk Müziği konserini dinleyen üyeler, gönüllerince eğlendi. Etkinliğe çok sayıda üye katıldı. - ANKARA
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