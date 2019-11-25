Son Dakika Haberleri: Atatürk Emekliler Konağı üyeleri 24 Kasım'ı coşkuyla kutladı
Son Dakika Güncel Atatürk Emekliler Konağı üyeleri 24 Kasım'ı coşkuyla kutladı - Son Dakika

Atatürk Emekliler Konağı üyeleri 24 Kasım'ı coşkuyla kutladı

6 saat önce

Atatürk Emekliler Konağı üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.

Atatürk Emekliler Konağı üyeleri 24 Kasım'ı coşkuyla kutladı, System.String[]

Atatürk Emekliler Konağı üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.


Ankara'da bulunan Atatürk Emekliler Konağı üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte buluştu. Türk Halk Müziği konserini dinleyen üyeler, gönüllerince eğlendi. Etkinliğe çok sayıda üye katıldı. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Öğretmenler Günü, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:37 Kaynak: İHA
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